Bimbo di 9 mesi in fin di vita | fratture e gravi traumi indagini in corso a Napoli

Una drammatica vicenda scuote Napoli e il Salernitano: un bambino di appena 9 mesi, gravemente ferito con fratture e traumi, lotta tra la vita e la morte all’ospedale pediatrico Santobono. Le indagini sono in corso per fare luce sulle cause di queste terribili lesioni. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità, sollevando interrogativi ancora senza risposta. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa delicata emergenza.

Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su un bimbo di nove mesi che ora lotta tra la vita e la morte all' ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Il piccolo è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza dopo il trasferimento in eliambulanza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, dove era arrivato.

