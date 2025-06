Bimbo di 9 mesi in fin di vita al Santobono il neurochirurgo | Fratture provocate in momenti diversi trauma cranico recente

Un bambino di soli 9 mesi si trova in condizioni critiche al Santobono, dopo aver subito traumi e fratture multiple. Il neurochirurgo Giuseppe Cinalli ha descritto un intervento estremo per salvargli la vita, evidenziando la gravità della situazione. La sua storia scuote il cuore e ci ricorda l’importanza di proteggere i più vulnerabili. Resta da scoprire come evolverà il suo percorso di cura e speranza.

“È stato necessario un intervento estremo per salvargli la vita”, ha spiegato il dottor Giuseppe Cinalli, neurochirurgo dell’ospedale Santobono-Pausilipon, riguardo le condizioni drammatiche del bambino di nove mesi ricoverato da martedì mattina in terapia intensiva. Il neonato, arrivato in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bimbo di 9 mesi in fin di vita al Santobono, il neurochirurgo: “Fratture provocate in momenti diversi, trauma cranico recente”

