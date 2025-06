Bimbo di 9 mesi di Vibonati ricoverato a Napoli in condizioni disperate fratture a testa e collo

Un dramma sconvolgente scuote Vibonati: un bimbo di soli 9 mesi, vittima di gravi traumi in casa, è stato trasferito d'urgenza a Napoli, dove lotta tra la vita e la morte. Le circostanze sono ancora al vaglio delle autorità, mentre l’intera comunità si stringe intorno alla famiglia. Un caso che mette in luce l’importanza di vigilare sulla sicurezza dei più piccoli e di fare chiarezza al più presto.

Un bimbo di 9 mesi ha riportato gravi fratture in casa a Vibonati, nel Salernitano: operato d'urgenza a Napoli è in pericolo di vita. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bimbo di 9 mesi di Vibonati ricoverato a Napoli in condizioni disperate, fratture a testa e collo

In questa notizia si parla di: Bimbo Mesi Vibonati Napoli

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

Indagini in corso a Vibonati, nel Salernitano, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni su un bimbo di 9 mesi che lotta tra le vita e la morte nell'ospedale Santobono di Napoli. Riscontrate fratture alla testa, a un femore e al collo. #ANSA Partecipa alla discussione

Bimbo di nove mesi ricoverato a Napoli con gravi fratture, indagini in corso - Un bambino di nove mesi, di Vibonati (in provincia di Salerno), è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli per lesioni alla testa, a un femore ... Riporta msn.com

Bimbo di 9 mesi ricoverato a Napoli con lesioni a testa, collo e femore: è gravissimo. Interrogati i genitori - Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su un bimbo di nove mesi che ora ... Come scrive msn.com

Bimbo di 9 mesi ricoverato con gravi fratture alla testa, al collo e al femore - Giunto in eliambulanza da Sapri. Indagano i carabinieri. A lanciare l'allarme è stata la madre che ha portato il bimbo al pronto soccorso (ANSA) ... Secondo ansa.it

Bimbo 9 mesi in lotta per la vita a Napoli