Bimbo di 9 mesi di Vibonati in condizioni gravissime al Santobono | lesioni cerebrali e fratture multiple

Un bambino di soli 9 mesi, originario di Vibonati, lotta tra la vita e la morte al Santobono di Napoli, dopo aver subito gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple. Trasportato d’urgenza in eliambulanza, il piccolo è sotto stretta osservazione e sottoposto a delicati interventi chirurgici. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento drammatico. Ma cosa è successo davvero?

Il ricovero d’urgenza e il delicato intervento chirurgico. Un bambino di appena nove mesi sta lottando tra la vita e la morte all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli. Le sue condizioni cliniche sono gravissime: il piccolo è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza dall’ospedale “Immacolata” di Sapri, in provincia di Salerno, dopo che i medici avevano riscontrato un quadro clinico allarmante. La madre si era presentata in pronto soccorso denunciando una presunta crisi respiratoria, ma i controlli hanno portato alla luce ben altro: fratture alla testa, al femore, al collo e numerosi ematomi sul corpo del neonato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it Š Notizieaudaci.it - Bimbo di 9 mesi di Vibonati in condizioni gravissime al Santobono: lesioni cerebrali e fratture multiple

In questa notizia si parla di: Mesi Condizioni Gravissime Santobono

Novara, bambina di 14 mesi in condizioni disumane: 3 persone indagate - Una drammatica scoperta a Novara: una bambina di 14 mesi, maltrattata, drogata e in condizioni disumane, è stata trovata in gravissimo stato.

È arrivato ieri privo di conoscenza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, un bimbo di nove mesi con gravi lesioni. Il piccolo, sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza, è ora al Santobono di Napoli in gravissime condizioni Partecipa alla discussione

Bimbo di 9 mesi ricoverato con fratture gravi, si indaga sul contesto familiare - AGI - E' in gravi condizioni un bambino di 9 mesi di Vibonati, nella provincia di Salerno, arrivato con elisoccorso all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono dal nosocomio di Sapri con lesioni serie ... Segnala msn.com

Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni: ha lesioni a testa, femore e collo. Si indaga sul contesto familiare - Bimbo di 9 mesi lotta tra la vita e la morte. Portato all'ospedale Santobono di Napoli in elicottero da Vibonati (Salerno), con gravi lesioni multiple ... Si legge su fanpage.it

Bambino di nove mesi ricoverato a Napoli con gravi fratture, si indaga sulle origini delle lesioni - Ricoverato in rianimazione pediatrica, in gravissime condizioni e prognosi riservata. I militari stanno cercando di accertare chi fosse presente in casa nei momenti precedenti il ricovero e se vi sian ... Da msn.com

BIMBO IN OSPEDALE TRA LA VITA E LA MORTE: L'ORRIBILE SCOPERTA SUL SUO CORPO