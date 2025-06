Bimbo di 9 mesi con gravi lesioni La madre | Lo hanno dimesso con un antibiotico

Un bambino di appena 9 mesi si trova in condizioni critiche all'ospedale Santobono di Napoli, dopo aver subito gravi lesioni e fratture. Trasportato d’urgenza in eliambulanza da Sapri, il piccolo è ancora sotto attenta osservazione, mentre le autorità indagano sulle cause di questa storia drammatica. La comunità si stringe intorno alla famiglia, sperando in una svolta che possa fare luce su quanto accaduto e garantire la tutela del più innocente.

AGI - Resta ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all' ospedale pediatrico Santobono di Napoli il bambino di 9 mesi con fratture e lesioni in diverse parti del corpo. Il piccolo era stato trasferito ieri in eliambulanza dal nosocomio di Sapri, nel Salernitano. Al momento non è chiaro come il bimbo abbia potuto riportare quelle fratture e quelle lesioni. Mentre proseguono le indagini dei Carabinieri che sono al lavoro per ricostruire cosa possa essere accaduto, la madre del piccolo rompe il silenzio e, in un post social, si chiede: "Perché non è stato approfondito in ospedale quando ho portato mio figlio il 28 maggio? Perché mi è stato mandato a casa con un semplice antibiotico?". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimbo di 9 mesi con gravi lesioni. La madre: "Lo hanno dimesso con un antibiotico"

In questa notizia si parla di: Lesioni Bimbo Mesi Gravi

Coccaglio, urtò passeggino con l’auto e non si fermò: il bimbo ora è tetraplegico, ma non risponderà di lesioni - A Coccaglio, un tragico incidente ha segnato la vita di Ishaan, un bambino di due anni e mezzo, ora tetraplegico a causa di una grave leggerezza.

Bimbo di 9 mesi trasferito da Sapri al Santobono. Il primario: “Gravi lesioni cerebrali, costole e femore rotti. Si indaghi" https://ondanews.it/bimbo-di-9-mesi-trasferito-da-sapri-al-santobono-il-primario-gravi-lesioni-cerebrali-costole-e-femore-rotti-si-indaghi/… Partecipa alla discussione

È arrivato ieri privo di conoscenza dall'ospedale di Sapri, nel Salernitano, un bimbo di nove mesi con gravi lesioni. Il piccolo, sottoposto a un complesso intervento chirurgico d'urgenza, è ora al Santobono di Napoli in gravissime condizioni Partecipa alla discussione

Bimbo di 9 mesi con gravi lesioni. La madre: "Lo hanno dimesso con un antibiotico" - AGI - Resta ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli il bambino di 9 mesi con fratture e lesioni in diverse parti del corpo. Il piccolo era st ... Come scrive msn.com

Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni: ha lesioni a testa, femore e collo. Si indaga sul contesto familiare - Bimbo di 9 mesi lotta tra la vita e la morte. Portato all'ospedale Santobono di Napoli in elicottero da Vibonati (Salerno), con gravi lesioni multiple ... Riporta fanpage.it

Bimbo in fin di vita al Santobono con gravi lesioni cerebrali, la mamma accusa i medici - Indagini a ritmo serrato dei carabinieri di Sapri, coordinati dalla procura di Lagonegro, per capire cosa sia accaduto al piccolo di nove mesi di ... Da msn.com

Il bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono ha lesioni a testa, femore e collo: Estremamente grave