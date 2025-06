Bimbo di 7 anni travolto da un camion in Tirolo | morto in ospedale troppo gravi le ferite riportate

Tragedia in Tirolo: un bambino di soli 7 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion a Wörgl. Gravemente ferito, è stato ricoverato in ospedale a Innsbruck, ma le sue condizioni sono peggiorate fino al tragico epilogo. L'autista, ora indagato per omicidio stradale, lascia la comunità sconvolta. Una notizia che scuote il cuore di tutti e ci invita a riflettere sulla sicurezza sulle strade. Continua a leggere.

A Wörgl, in Tirolo, un bambino di 7 anni è morto a causa delle ferite riportate dopo essere stato investito da un mezzo pesante nella mattinata di giovedì 5 giugno. Il decesso è avvenuto nella notte in ospedale a Innsbruck, dove il bimbo era stato ricoverato dopo l'incidente. L'autista è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

