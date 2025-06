Bimbo cade in piscina e rischia di annegare | il 118 gli pratica le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Un episodio drammatico si è concluso con un lieto fine grazie all'intervento tempestivo del 118. Un bambino di 10 anni, caduto accidentalmente in piscina a Mugnano (NA), rischiava di annegare, ma grazie alle manovre di rianimazione cardiopolmonare praticate sul posto, è stato salvato. La prontezza dei soccorritori e la risposta immediata dimostrano quanto sia fondamentale conoscere le tecniche di primo soccorso. La vita di questo bambino ha preso una svolta grazie a un intervento che ricorda a tutti l'importanza della prontezza e della preparazione.

Un bambino è stato salvato dal 118 da un possibile annegamento in piscina. A riportare l'accaduto è l'associazione 'Nessuno Tocchi Ippocrate'. "Ieri sera intorno alle 20.30 il 118 viene allertato per bambino di 10 anni caduto in piscina a Mugnano (NA), in pochi minuti l'ambulanza india di.

