Bilancio positivo cda confermato e nuovo info point per Amt3

Oggi, 6 giugno, Amt3 ha svelato tre novità che segnano un forte passo avanti: il rinnovo del consiglio di amministrazione, l’approvazione del rendiconto 2024 e l’inaugurazione di un nuovo info point. Questi aggiornamenti rafforzano l’impegno dell’azienda nel migliorare i servizi e accelerare progetti strategici come la filovia. L’obiettivo è chiaro: offrire un sistema di trasporti sempre più efficiente e vicino alle esigenze della comunità.

