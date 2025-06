Bicocca progetto flop | ritardi e fondi saltati Stop allo studentato in via Demostene 10

Il progetto di sviluppo dello studentato in via Demostene 10 a Milano si sta rivelando un vero e proprio flop, tra ritardi imprevisti, fondi saltati e cause legali che hanno bloccato ogni avanzamento. Dopo 17 anni dall’accordo del 2008, l’impegno del Comune e dell’Università Bicocca sembra ormai sfumato, lasciando gli studenti fuori sede senza una soluzione concreta. È il momento di riflettere su come rilanciare iniziative di questo genere, fondamentali per la città .

Milano – Il Protocollo d’intesa risale al 15 luglio 2008. Il Comune aveva affidato all’Università Bicocca l’ex scuola di via Demostene 10 per farla trasformare in uno studentato, una struttura che già 17 anni fa era estremamente necessaria per accogliere gli studenti fuori sede. Ma, tra ritardi nei lavori (completati solo in minima parte), cause legali e fondi del ministero dell’Università e Ricerca ormai persi a causa del troppo tempo trascorso, il progetto del nuovo studentato è stato definitivamente archiviato. Flop totale. Una determina comunale datata 4 giugno, infatti, prende atto della “rinuncia dell’Università Bicocca al progetto di riconversione in residenza universitaria del complesso scolastico inutilizzato di proprietà comunale in via Demostene 10”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bicocca, progetto flop: ritardi e fondi saltati. Stop allo studentato in via Demostene 10

