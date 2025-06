Bicchieri e piatti pericolosi sequestrati 25mila prodotti

Sei un consumatore attento e desideri proteggere la tua famiglia? Recentemente, le autorità tarantine hanno sequestrato oltre 25.000 bicchieri e piatti potenzialmente pericolosi, scoprendo un'ampia rete di prodotti illegali. I controlli mirati delle Fiamme Gialle dimostrano quanto sia fondamentale essere vigili verso articoli che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica. La sicurezza dei consumatori è una priorità, e la lotta contro queste minacce continua senza sosta.

Tarantini Time Quotidiano Negli ultimi giorni le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Martina Franca, San Marzano di San Giuseppe, Lizzano, Manduria e Avetrana, mirati controlli a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Gli interventi, eseguiti dai Finanzieri del Gruppo di Taranto e delle Compagnie di Manduria e di Martina Franca, hanno permesso di individuare e sottoporre a sequestro oltre 25.000 prodotti di vario genere, tra i quali articoli in plastica e casalinghi “ non sicuri ” perché privi delle informazioni previste dal “ Codice del Consumo ”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Bicchieri e piatti pericolosi, sequestrati 25mila prodotti

