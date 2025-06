Bialetti è ufficiale | la moka nostrana ora parla soprattutto cinese

Bialetti è ufficiale: la moka nostrana ora parla soprattutto cinese. Con l’acquisizione da parte di Octagon BidCo spa, il celebre marchio italiano, simbolo di qualità e tradizione, apre un nuovo capitolo globale, portando il gusto del caffè italiano nel mondo. La storica azienda di Coccaglio si prepara a coniugare innovazione e radici profonde, mantenendo viva la passione per il caffè. La moka, simbolo di convivialità, continuerà a raccontare storie di eccellenza italiana ovunque.

Ufficiale, definitivo: la società Octagon BidCo spa ha acquisito in data 5 giugno 2025 il controllo di Bialetti, storico brand italiano (e bresciano: il quartier generale è a Coccaglio) leader in Italia e conosciutissimo nel mondo nel settore dei prodotti per la preparazione del caffè. La moka. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Bialetti, è ufficiale: la moka nostrana ora parla (soprattutto) cinese

