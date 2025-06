Beukema Juve non solo Gatti | il Napoli punta anche l’obiettivo dei bianconeri Il piano di Conte e De Laurentiis per la difesa azzurra

Il calciomercato si infiamma: il Napoli non si ferma a Gatti e punta anche Beukema del Bologna, sfidando la Juventus nel reparto difensivo. Con l’interesse crescente di Conte e De Laurentiis, la corsa per rinforzare la linea arretrata azzurra si intensifica, promettendo un’estate ricca di colpi di scena. La strategia napoletana si fa più chiara: sono pronti a sorprendere tutti. Ma quali saranno le prossime mosse? Resta da scoprire.

Beukema Juve, non solo Gatti: il piano del Napoli per la difesa. Novità in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, per la difesa il Napoli insiste anche per Beukema del Bologna: il club sarebbe ora in pole per il difensore accostato anche al calciomercato Juve. Il calciatore avrebbe già dato anche un’apertura alla destinazione azzurra. Oltre a Gatti, in casa bianconera, c’è anche il giocatore del Bologna nel mirino della dirigenza del Napoli. Anche la Juventus è dunque avvisata. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Beukema Juve, non solo Gatti: il Napoli punta anche l’obiettivo dei bianconeri. Il piano di Conte e De Laurentiis per la difesa azzurra

In questa notizia si parla di: Napoli Beukema Juve Gatti

J. Jesus verso l’uscita, Napoli al bivio: piacciono Beukema, Orsolini e Ferguson - Juan Jesus è sempre più vicino all’uscita dal Napoli, con la dirigenza che valuta nuovi innesti. Tra i nomi sul taccuino ci sono Beukema, Orsolini e Ferguson, mentre il difensore cerca di recuperare per l’ultima partita.

Dopo Marianucci dell’Empoli Manna é alla ricerca di altri difensori visti gli impegni che attendono il Napoli. Due profili seguiti da tempo sono Beukema del Bologna valutato 25 mln. e Gatti della Juventus.Per il bianconero la difficoltà è legata al contratto in scad Partecipa alla discussione

ForzaNapoliNonostanteConte (@FNSBlog) Partecipa alla discussione

SKY - Napoli e Aston Villa su Gatti. Saltato rinnovo con la Juve: quanto chiede di ingaggio - Giovanni Manna guarda nuovamente in casa Juventus alla ricerca di un difensore affidabile per impreziosire ulteriormente la retroguardia di Antonio Conte. Nel mirino del direttore sportivo ci sarebbe ... Da msn.com

Napoli, si insiste per Beukema del Bologna: c'è l'apertura del difensore - Il Napoli è alla ricerca di un rinforzo in difesa in vista della prossima stagione e il profilo in pole position è quello di Sam Beukema. Il centrale olandese ha già dato la sua apertura agli azzurri, ... Secondo sport.sky.it

Juventus, per Gatti interesse anche dell'Aston Villa - C'è anche l'Aston Villa fra le squadre interessate a Federico Gatti. Il difensore della Juventus che ha il contratto in scadenza nel 2028 e chiede un ingaggio pari a 3 milioni di euro per il rinnovo, ... Scrive sport.sky.it

Time to celebrate #IMInter #Shorts