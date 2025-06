Bernabè Inter Chivu ha trovato il vice Calhanoglu? Lo scenario per l’estate

L’Inter si prepara a rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato estivo, con Cristian Chivu pronto a mettere in campo le sue strategie. Tra le idee dei nerazzurri, spicca la ricerca di un vice Calhanoglu e un possibile ingaggio di Bernabè del Parma, per rafforzare la rosa e puntare al successo in vista del Mondiale per Club e oltre. La campagna di rafforzamento nerazzurra è ormai alle porte, e le mosse sono pronte a definirsi.

Bernabè Inter, Chivu pensa alla mossa a centrocampo per i nerazzurri. Le idee di mercato dell' Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Il Corriere dello Sport fa così il punto sulle mosse che hanno in mente i dirigenti nerazzurri per il Mondiale per Club e non soltanto. C'è anche Bernabè del Parma nella lista dei nerazzurri: L'IDEA – « Non solo Chivu. Ancora prima di pensare all'allenatore rumeno, infatti, l'Inter aveva già messo gli occhi su alcuni gioielli del Parma. Bonny, innanzitutto. Ma, nelle ultime settimane, c'era stato pure un ritorno di fiamma per Leoni, a lungo corteggiato anche l'estate scorsa.

