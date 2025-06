Bergomi diventa virale sul web! Ha reagito così al 5-0 del Psg contro l’Inter VIDEO che ha fatto il giro dei social

Bergomi diventa virale sui social con una reazione autentica e spontanea alla clamorosa sconfitta dell’Inter contro il Psg, che ha conquistato la sua prima Champions League con un devastante 5-0 in finale. Un momento di pura emozione che ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando come anche i grandi del calcio vivano le grandi vittorie e sconfitte con passione. La storia di questa notte rimarrà impressa nei ricordi di molti...

Bergomi subito virale sui social! Ha reagito così al 5-0 di Psg Inter, VIDEO che ha fatto il giro del web. Il Psg ha conquistato la prima Champions League della sua storia travolgendo l’Inter con un clamoroso 5-0 in finale. Dominio totale dei parigini, serata da incubo per i nerazzurri, mai realmente in partita. lo zio Beppe stava morendo dentro pic.twitter.comFBiWdAJDC1 — mi?? (@magicmikejfc) June 6, 2025 Sui social, nelle ultime ore, è diventato virale un video che immortala Beppe Bergomi e Fabio Caressa durante la telecronaca del match. Il web – anche quello juventino – è esploso per le reazioni impassibili di Bergomi ai gol dei parigini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com