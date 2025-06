Bergamo fiamme in un locale contatori in piazza Pontida | paura tra i residenti- Foto

Un incendio improvviso a Bergamo, in piazza Pontida, ha acceso la paura tra i residenti. Le fiamme hanno coinvolto un locale e i contatori, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e i sei appartamenti sono stati risparmiati. Dopo l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i residenti sono rientrati nelle loro case, rassicurati che il pericolo è stato scongiurato. Un episodio che ricorda quanto sia importante la prontezza nelle emergenze.

L’INCENDIO. Nessun ferito e nessun danno ai sei appartamenti. I residenti sono rientrati dopo l’intervento dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, fiamme in un locale contatori in piazza Pontida: paura tra i residenti- Foto

In questa notizia si parla di: Residenti Bergamo Fiamme Locale

Bergamo, fiamme in un locale contatori in piazza Pontida: residenti in strada - Foto - Tanto spavento tra i residenti ma fortunatamente nessun ferito: alcuni abitanti della palazzina sono stati medicati sul posto. In piazza Pontida anche i tecnici, per verificare i danni al locale ... Secondo ecodibergamo.it

Bergamo, fiamme in un locale contatori in piazza Pontida: paura tra i residenti- Foto - L’INCENDIO. Nessun ferito e nessun danno ai sei appartamenti. I residenti sono rientrati dopo l’intervento dei vigili del fuoco. Da ecodibergamo.it

Fiamme in locale tecnico ascensore, evacuato palazzo all'Eur - Fiamme nel locale tecnico dell'ascensore al settimo ... che hanno evacuato a scopo precauzionale una trentina di residenti. Non risultano feriti o intossicati. Come scrive ansa.it

Il fuoco è una dissolvenza dal tetto di un edificio a Bergamo e si diffonde tra gli edifici adiacent