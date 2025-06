Berardi Juve Carnevali esce allo scoperto | Di lui si parla sempre in ottica mercato ma… L’annuncio sul suo futuro

Berardi Juve, Carnevali esce allo scoperto: tra mercato e realtà, il futuro dell’attaccante neroverde si fa più chiaro. Durante il Festival della Serie A, Giovanni Carnevali ha svelato dettagli sorprendenti su Domenico Berardi, spesso accostato alla Juventus. Ma cosa bolle in pentola per il talento del Sassuolo? La verità potrebbe sorprendere tutti gli appassionati…

Berardi Juve, Carnevali esce allo scoperto: «Di lui si parla sempre in ottica mercato ma.». L’annuncio sul futuro dell’attaccante neroverde. Giovanni Carnevali ha parlato al Festival della Serie A. Di seguito le parole su Berardi, bandiera del Sassuolo accostato a più riprese al calciomercato Juve. CARNEVALI – « Domenico è un campione, ha preso per mano i ragazzi giovani che avevamo l’anno scorso, però di lui si parla sempre in ottica mercato, cosa succederà lo vedremo. Si parla di lui da tanti anni, alla base c’è un rapporto straordinario col giocatore, lui ha dimostrato la sua fedeltà alla maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Berardi Juve, Carnevali esce allo scoperto: «Di lui si parla sempre in ottica mercato ma…». L’annuncio sul suo futuro

