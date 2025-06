beni confiscati alla mafia l officina del sapere punto di riferimento sociale

Busto Arsizio si conferma esempio di rinascita e impegno civile con la visita dell’assessore regionale Romano La Russa all’Officina del Sapere, un vero e proprio punto di riferimento sociale. Nell’ambito del tour dedicato al riutilizzo dei beni confiscati alla mafia, l'iniziativa sottolinea come il recupero e la valorizzazione di questi spazi possano diventare strumenti di speranza e inclusione. Un passo concreto verso una comunità più forte e consapevole.

Tappa a Busto Arsizio per l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, impegnato nel tour dedicato al tema del riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In città accolto dal sindaco Emanuele Antonelli, dall’assessore all’Inclusione Paola Reguzzoni, dal vicesindaco Luca Folegani e da alcuni consiglieri di Fratelli d’Italia, ha visitato l’" Officina del sapere " che ha sede nell’edificio, ex pizzeria in via Quintino Sella, dove è stato avviato un importante progetto sociale con l’attivazione di corsi di formazione per favorire il reinserimento nel mondo lavorativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it