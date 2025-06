Benevento lunedì Vigorito incontra Carli e Auteri | dentro o fuori serve una svolta

Benevento, lunedì decisivo: Vigorito, Carli e Auteri si incontrano per decidere il futuro. Dopo aver già affrontato con anticipo le questioni legate all’iscrizione, l’attesa si fa palpabile: dentro o fuori, serve una svolta. Un incontro chiave che potrebbe segnare il destino del club, in un momento di grande tensione e attese. La questione è nota: il diesse ha ancora un anno di contratto ma non ...

Dopo aver sistemato con largo anticipo il capitolo relativo all'iscrizione al campionato con il termine che scade stasera, sarà un ulteriore fine settimana di riflessione quello che attende Oreste Vigorito. Per lunedì è in programma un nuovo incontro con Marcelli Carli e Gaetano Auteri per mettere (forse) i primi tasselli del Benevento che verrà. La questione è nota: il diesse ha ancora un anno di contratto ma non avrebbe problemi a fare un passo indietro al cospetto di una esplicita richiesta della proprietà giallorossa. Carli già in tempi non sospetti aveva presentato le proprie dimissioni, poi non accettate e sarebbe pronto a farsi da parte se le scelte di Vigorito saranno differenti.