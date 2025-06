Ben vengano le scuole

Ben vengano le scuole: un luogo fondamentale per plasmare il futuro dei nostri giovani. Perché affiancare iniziative come quella de La Nazione? Perché rispecchiano il nostro impegno nel essere vicini alle famiglie e alle nuove generazioni, promuovendo valori positivi e consapevoli. Il Campionato di giornalismo, ad esempio, rappresenta un modo divertente e educativo per avvicinare i giovani al mondo dell'informazione. Ecco, anche la lettura dei giornali contribuisce a formare cittadini responsabili e informati, elemento essenziale per una società più forte e consapevole.

"Perché affiancare l’iniziativa de La Nazione? Perché rispecchia il nostro modo di essere vicini alle famiglie e alla nuove generazioni in maniera propositiva, come lo fa il Campionato di giornalismo. Il Centro infatti offre un divertimento sano e consapevole. Ecco, anche la lettura dei giornali, a nostro avviso, contribuisce a formare i giovani e a responsabilizzarli. Non a caso abbiamo ospitato la cerimonia di premiazione dell’evento e anche quest’anno abbiamo rinnovato l’invito: quale luogo più adatto del Gherlinda per fare festa insieme ai ragazzi, ai loro insegnanti e alle famiglie?". Ci hanno ancora aperto le porte con rinnovato entusiasmo i responsabili del Centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Ben vengano le scuole"

