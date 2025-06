Belve la Fagnani taglia l' intervista della Pettinelli | Moscia mai

Belve, la celebre trasmissione di approfondimento, ha deciso di non andare in onda con l'intervista di Francesca Fagnani a Anna Pettinelli, registrata qualche giorno fa. Una scelta sorprendente, che lascia molti a chiedersi il motivo dietro questa decisione inaspettata. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa esclusione? Scopriamo insieme i retroscena di una questione che sta facendo discutere il mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Non è andata e non andrà in onda l'intervista di Francesca Fagnani ad Anna Pettinelli, già registrata nei giorni scorsi per Belve e che doveva essere trasmessa in origine nella puntata di martedì 3 giugno. E non perché il faccia a faccia con la celebre speaker radiofonica e insegnante di Amici di Maria De Filippi sia stata "censurata" perché troppo piccante e sconveniente. Al contrario: secondo Dagospia la scelta, spiazzante e dolorosa, è stata presa dalla Fagnani e dai suoi autori perché ne sarebbe scaturito un colloquio un po' troppo piatto, monotono, senza fuochi d'artificio. La "belva" Pettinelli, insomma, non avrebbe né ruggito né graffiato granché.