L'attesissima intervista di Anna Pettinelli a Belve è stata cancellata all'ultimo minuto, lasciando i fan delusi. La decisione, confermata dalla stessa Pettinelli tramite le sue stories su Instagram, ha sorpreso molti: cosa è successo dietro le quinte? Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente vicenda che ha fatto discutere il mondo dello spettacolo.

Non andrà in onda. Non andrà in onda la puntata intervista di Belve con Anna Pettinelli. A svelarlo, su Dagospia, Giuseppe Candela: «L’intervista a Pettinelli nel programma di Francesca Fagnani, Belve, è stata registrata ma non trasmessa. Colpa di rivelazioni shock? Macché, è stata giudicata troppo moscia». Poi dopo l’indiscrezione è arrivata la conferma della diretta interessata nelle stories di Instagram. Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia. https:t.cojXrZUCu3Hn pic. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Belve, cancellata l’intervista ad Anna Pettinelli: la conferma della diretta interessata

