Belve Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo l’intervista mai andata in onda

Anna Pettinelli rompe finalmente il silenzio, chiarendo le voci sull’intervista mai trasmessa a Belve. Dopo settimane di mistero, la speaker radiofonica conferma di aver partecipato alla registrazione, ma qualcosa ha bloccato la messa in onda. Il manager Andrea Di Carlo ha condiviso un video che rivela i retroscena di quella giornata, lasciando tutti curiosi di scoprire cosa sia davvero successo e quali siano le ragioni dietro questa scelta inaspettata.

Anna Pettinelli ha confermato l’indiscrezione circolata nelle scorse ore sulla sua intervista a Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. L’intervista, pur essendo stata regolarmente registrata, non è mai andata in onda. A farlo sapere è stato il suo manager, Andrea Di Carlo, che ha pubblicato su Instagram un video — poi rimosso — in cui si vede la speaker radiofonica entrare nello studio del programma, accolta dall’introduzione della conduttrice. A riportare per primo la notizia era stato Dagospia, secondo cui l’intervento della Pettinelli sarebbe stato considerato “troppo moscio” dalla conduttrice. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Intervista Belve Anna Pettinelli

Belve: Massimo Ferrero Mette a Dura Prova Francesca Fagnani in un’Intervista Caotica - In un'intervista carica di sorprese, Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, sfida Francesca Fagnani in un confronto imprevedibile e divertente.

Anna Pettinelli risponde alla notizia della sua intervista cancellata a #Belve e pubblica un video inedito (che dopo cancella) La speaker prof di #Amici24 ha così confermato di aver fatto un’intervista dalla Fagnani, ma ha precisato che… Partecipa alla discussione

Anna Pettinelli su Instagram conferma la notizia di Dagospia: ha registrato intervista a Belve ma non è stata trasmessa. Il motivo è quello comunicato: era troppo moscia. Partecipa alla discussione

Il mistero dell’intervista scomparsa: Anna Pettinelli e il caso "Belve" - Anna Pettinelli conferma di aver registrato un’intervista a Belve mai andata in onda. Il motivo? Sarebbe stata considerata poco incisiva. La sua ... Si legge su alfemminile.com

L'intervista di Anna Pettinelli a 'Belve' mai andata in onda perché ''troppo moscia''? E' polemica, interviene la diretta interessata - L'intervista di Anna Pettinelli a 'Belve' mai andata in onda perché ''troppo moscia''? E' polemica, interviene la diretta interessata ... Secondo gossip.it

Anna Pettinelli e il mistero dell'intervista a Belve mai andata in onda - La speaker radiofonica è stata ospite del programma di Francesca Fagnani anche se il suo intervento non è mai stato trasmesso su Rai2: ecco cosa è successo ... Lo riporta vanityfair.it