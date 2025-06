Belve Anna Pettinelli conferma l' intervista con un video che viene poi subito rimosso

L'attesa si fa ancora più intrigante: Anna Pettinelli conferma via social di aver effettivamente registrato un'intervista per Belve, ma improvvisamente il video scompare. Tra anticipazioni e smentite, il mistero si infittisce, lasciando i fan curiosi di scoprire cosa si nasconde dietro questa vicenda. Ecco cosa ci rivela l'ultimo colpo di scena.

Anna Pettinelli conferma via social che l'intervista di Belve è stata effettivamente registrata, ma dissente fermamente su un particolare: ecco di cosa si tratta. L'indiscrezione era vera: Anna Pettinelli ha davvero registrato un'intervista per Belve. Proprio ieri infatti, Giuseppe Candela su Dagospia aveva anticipato che la voce di RDS e professoressa di Amici, avesse realizzato un'intervista con la Fagnani. Più tardi, è stata la stessa Pettinelli a confermare via Instagram. L'intervista di Anna Pettinelli a Belve Secondo quanto rivelato da Dagospia in un flash, Anna Pettinelli era stata ospite di Belve: l'intervista era stata regolarmente registrata, ma mai trasmessa perché ritenuta troppo "moscia". 🔗 Leggi su Movieplayer.it