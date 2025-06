Beko la rabbia dopo l’infortunio | Subito incontro con le istituzioni

La recente infortunio sul lavoro presso il sito di Viale Toselli ha riacceso le tensioni tra i 299 operai, ancora in attesa di risposte dopo due mesi dall’accordo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il silenzio delle istituzioni è stato rotto da un incidente grave, che ha colpito una lavoratrice nel suo primo giorno di rientro, alimentando rabbia e preoccupazione per un futuro ancora incerto.

L'incidente sul lavoro avvenuto mercoledì nel sito di viale Toselli ha riacceso la rabbia dei 299 operai che, a due mesi dalla firma dell'accordo quadro al ministero delle Imprese e del made in Italy, sono in attesa di notizie sul loro futuro. Quello che viene definito "un silenzio assordante da parte delle istituzioni", è stato rotto dall'infortunio di una lavoratrice, che ha riportato serie ferite a un piede nel primo giorno di rientro in produzione dopo la cassa integrazione. Ieri quindi i 299 operai hanno incrociato le braccia per otto ore in segno di protesta, non solo per quanto capitato alla collega (sono in corso accertamenti sulla dinamica dell'incidente nella linea Big), ma anche perché, dopo l'intesa firmata a Roma il 14 aprile, nulla si è mosso.