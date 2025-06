Beer Park Festival 2025

Preparati a vivere un’estate romana indimenticabile con la decima edizione del Beer Park Festival 2025! Due weekend di puro divertimento, tra birra artigianale, street food irresistibile e musica coinvolgente. Un evento simbolo della stagione calda, capace di unire appassionati e curiosi in un’atmosfera unica. Non perdere l’occasione di scoprire le novità e lasciarti conquistare dal gusto e dall’energia di questa grande festa. Se ami la birra, questo è l’appuntamento da non mancare!

Torna la decima edizione del Beer Park Festival, evento simbolo dell'estate romana dedicato alla birra artigianale e allo street food di qualità. La manifestazione si svolgerà in due weekend consecutivi, da giovedì 5 a domenica 8 giugno e, successivamente, da giovedì 12 a domenica 15 giugno. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Beer Park Festival 2025

In questa notizia si parla di: Beer Park Festival Domenica

A Biassono (nel Parco) il Beer Park - Se sei un amante della birra, non puoi perderti il Beer Park di Biassono! Dal 6 all'8 giugno, la Cascina Costa Alta diventa il palcoscenico perfetto per gustare birre artigianali, cibo delizioso e musica coinvolgente.

Tutto pronto per la Festa dell’Uva e delle Cantine di Maggio all’Isola del Giglio: l’evento enogastronomico si svolgerà all’interno del suggestivo borgo di Giglio Castello, da venerdì 16 a domenica 18 maggio 2025. Info e programma: https://bit.ly/FestaUva202 Partecipa alla discussione

Beer Park Festival 2025: 2 weekend di birra artigianale a Roma https://ift.tt/6W1k0VM Partecipa alla discussione

Beer Park Festival, due weekend di festa, birra e street food nel cuore di Montesacro - Torna con grande entusiasmo la decima edizione del Beer Park Festival, ormai evento simbolo dell'estate romana dedicato alla birra artigianale e ... Si legge su iltempo.it

Beer Park Festival: doppio weekend di birra artigianale e street food nel cuore di Montesacro - Roma Festeggia la Decima Edizione del Beer Park Festival: Doppio Weekend di Birra Artigianale e Street Food nel Cuore di Montesacro Roma – Torna con grande entusiasmo la decima edizione ... Secondo msn.com

Il Beer Park Festival festeggia 10 anni e raddoppia con due weekend nella Riserva Naturale della Valle dell'Aniene - Per festeggiare i suoi dieci anni il Beer Park Festival raddoppia con un'edizione spalmata su due weekend, da giovedì 5 a domenica 8 giugno e da giovedì 12 a domenica 15 giugno nella Riserva ... Scrive roma.corriere.it

Belgian BEER FESTIVAL! + Exploring Medieval City of Diest & Tasting Belgian Food!