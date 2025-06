Beautiful streaming replica puntata 6 giugno 2025 | Video Mediaset

Se sei un appassionato di Beautiful e vuoi rivivere ogni emozione dell’ultima puntata, non perdere l’occasione di recuperare il video Mediaset di oggi, 6 giugno 2025. Donna e Katie sono al fianco di Eric in un momento delicato, ma le tensioni aumentano. Scopri cosa succederà e rivivi ogni istante in streaming grazie alla nostra guida. Se ti sei perso qualche episodio, qui trovi tutto ciò che fa per te!

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 6 giugno – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Donna e Katie sostengono Eric standogli sempre vicine, e vedendo che le sue condizioni peggiorano, vorrebbero chiamare il dottor Colby. Ma Eric si oppone fermamente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 6 giugno 2025 | Video Mediaset

