Bce nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base Lagarde | Ben posizionati ma resta incertezza

La Bce ha appena annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base, rispettando le aspettative del mercato. La presidente Lagarde sottolinea che la decisione è stata presa con quasi unanimità , mantenendo il posizionamento strategico dell’istituto, ma l’incertezza resta alta. Con questa mossa, i tassi di deposito, rifinanziamento e marginali scendono rispettivamente al 2,00%, 2,15% e 2,40%, segnando un passo importante nella politica monetaria europea. Tuttavia, gli investitori attendono segnali più chiari sul futuro della ripresa

La Bce rispetta le attese della vigilia e annuncia un nuovo taglio dei tassi di interesse di 25 punti base. Di conseguenza, i tassi sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e su quelle marginali scenderanno rispettivamente al 2,00%, al 2,15% e al 2,40%, con decorrenza dall’ 11 giugno 2025. Una decisione “quasi unanime”, ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, precisando che solo un membro del Consiglio direttivo si è opposto. Most measures of underlying inflation suggest that inflation will settle at around our 2% medium-term target on a sustained basis, said President @Lagarde after the Governing Council decided to cut interest rates by 0. 🔗 Leggi su Lapresse.it