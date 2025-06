Bayern Monaco su Leao Sky Germania | la richiesta del Milan informato della volontà di andarsene

Arrivano aggiornamenti importanti dal fronte Leao-Bayern Monaco, direttamente dalla Germania. Secondo quanto riportato da Sky Deutschland, il Milan sarebbe stato informato della volontà del suo talento di trasferirsi in Bundesliga. Un’operazione che potrebbe cambiare gli equilibri del mercato e aprire nuovi scenari per il futuro del giovane attaccante. Ma quali saranno le prossime mosse e come reagirà il club rossonero? Restate con noi per scoprirlo.

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Secondo Sky Sport Germania tra i nomi valutati dal Bayern Monaco come esterno offensivo ci sarebbe anche Leao. Ci sarebbero già stati dei primi contatti tra il d.s. dei bavaresi Eberl e Jorge Mendes #Milan Partecipa alla discussione

#BayernMunich su Rafael #Leao, 70 milioni cash più una contropartita. I dettagli. #Allegri nuovo tecnico del #Milan punta forte anche su Rafael Leao e l'ha già comunicato al giocatore, oltre che alla società. Sul portoghese, che giocherà in finale di Nations L Partecipa alla discussione

