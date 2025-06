Battaglia alla pedopornografia a Torino 15 uomini nei guai | i dettagli dell' operazione ' White Rose'

Una battaglia decisa contro la pedopornografia scuote Torino: l’operazione White Rose ha portato all’individuazione di 15 uomini coinvolti nello scambio di materiale illecito, con un arresto anche a Vicenza. La polizia ha condotto un’indagine undercover che mette in luce il gravissimo problema e la ferma volontà di contrastarlo. La lotta alla pedopornografia non si ferma: ogni passo avanti rappresenta un traguardo fondamentale per proteggere i più vulnerabili.

Indagine undercover a Torino porta all'identificazione di 15 uomini per scambio di materiale pedopornografico. Un arresto a Vicenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Battaglia alla pedopornografia a Torino, 15 uomini nei guai: i dettagli dell'operazione 'White Rose'

