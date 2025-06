Basta uno swipe per accedere a Gemini Live; partono i test di Search Live nella AI Mode

Scopri come Google sta rivoluzionando l’esperienza utente con un semplice gesto: uno swipe permette di accedere in modo immediato a Gemini Live, l’assistente IA all’avanguardia. Con i test di Search Live nella modalità AI, l’azienda continua a perfezionare strumenti sempre più smart e reattivi. È il segnale che il futuro dell’intelligenza artificiale è già qui, pronto a cambiare il nostro modo di interagire con la tecnologia.

Google continua a lavorare senza sosta per migliorare l’app di Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale per cui è stata recentemente rilasciata una versione aggiornata del modello 2.5 Pro (preview). L’ultima novità messa a punto dal team di sviluppo è una gesture per accedere più rapidamente alla funzionalità Gemini Live. Restando in tema IA, il colosso di Mountain . L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Basta uno swipe per accedere a Gemini Live; partono i test di Search Live nella AI Mode

