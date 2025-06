Basta con interrogazioni e temi | il 75% dei docenti vuole abolire i metodi di valutazione obsoleti sostituendoli con prove che stimolino il pensiero critico ChatGPT manderà in pensione gli esami?

Il sistema scolastico sta attraversando una rivoluzione: il 75% dei docenti chiede di abbandonare interrogazioni e temi tradizionali, preferendo metodi che promuovano il pensiero critico. Con l’innovazione di strumenti come ChatGPT, gli esami potrebbero presto essere un ricordo del passato. Ma questa trasformazione porterà davvero benefici agli studenti? È arrivato il momento di ripensare il nostro approccio all’apprendimento e alla valutazione.

Il sistema di valutazione scolastico è sotto accusa. Un'indagine condotta da GoStudent, piattaforma di ripetizioni online, ha rivelato una crescente insoddisfazione tra docenti e genitori verso i metodi tradizionali di verifica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: Metodi Docenti Valutazione Basta

Un docente: “Volete valutarmi? Fatelo. Raddoppiatemi o dimezzatemi lo stipendio. Poi però basta, si parli davvero di scuola” - Ecco di cosa, secondo quest’ultimo, si dovrebbe discutere a proposito di istruzione: “Poi però basta ... i problemi legati a stipendi e valutazione dei docenti per mettere al centro del ... tecnicadellascuola.it scrive

Voti, basta 7 e "mezzo" e 6 "meno meno": per i presidi il numero deve essere intero - Andis persegue la valutazione formativa e non punitiva”. Secondo i dirigenti scolastici, l’armamentario di voti e voticini che da sempre usa i docenti della secondaria dovrebbe andare in soffitta. Secondo repubblica.it

Cenni metodi di Valutazione del CE - L'appunto sviluppa dei cenni sui metodi di valutazione del capitale economico. Nello specifico i temi trattati sono: metodi diretti e metodi indiretti, parametri della razionalità, della Invia ... skuola.net scrive