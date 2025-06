Basket | Milano spalle al muro Bologna ha il match point al Forum

Domani sera, l'Unipol Forum di Assago si trasforma nel palcoscenico di una sfida epica: Milano, ormai sotto pressione, cerca la rimonta contro una Virtus Bologna determinata a chiudere la serie. La palla passa tra le mani di giocatori e allenatori, mentre il destino di questa semifinale si scrive sotto gli occhi di un pubblico appassionato. Il futuro della Serie A pende da un colpo di scena, e tutto può succedere.

Si torna in campo domani sera per gara-4 della semifinale della Serie A di basket all’Unipol Forum di Assago dove la Virtus Bologna guida la serie per 2-1 contro l’Olimpia Milano. E con Brescia già in finale il match di Assago è già decisivo, con gli emiliani che hanno a sorpresa un match point, mentre Milano non può più sbagliare. Ettore Messina in gara-3 è stato tradito da chi gli aveva dato il successo a Bologna in gara-2. Da un Armoni Brooks inconsistente, da uno Zach LeDay che in questa serie non riesce proprio a entrare, ma anche da un Flaccadori che non incide più come nelle ultime uscite e, in generale, una squadra che per 40 minuti è stata molle in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it