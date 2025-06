Basket giovanili finali nazionali Under 15 | s' infrange ai quarti il sogno di Forlì

Il sogno di Forlì si interrompe ai quarti di finale delle finali nazionali Under 15 di basket, dove i biancorossi, dopo un percorso entusiasmante fatto di tre vittorie soffertissime, affrontano Gallarate. Nonostante l’impegno e il cuore dimostrato, nell’ultimo quarto gli avversari riescono a strappare la vittoria e a mettere fine alla loro avventura. Per i giovanissimi, tuttavia, questa esperienza rappresenta un importante passo avanti verso il futuro...

S'infrange contro Gallarate il sogno dei biancorossi Under 15, che dopo tre vittorie sul fil di lana nel girone di qualificazione, sono costretti a fermarsi ai quarti di finale, davanti ai lombardi reduci dagli spareggi. Il break degli avversari arriva nell'ultimo quarto. Per i giovanissimi.

