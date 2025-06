Basket ferrarese | l' Adamant celebra la promozione in B Nazionale con coach Benedetto

Il basket ferrarese festeggia un traguardo storico: l'Adamant conquista la promozione in Serie B Nazionale sotto la guida esperta di coach Giovanni Benedetto. Con parole di fiducia e passione, Benedetto sottolinea come questa societĂ rappresenti il futuro luminoso del territorio. E mentre si chiude un capitolo di successo, si apre con entusiasmo una nuova avventura, ripartendo proprio da lui, il leader che saprĂ guidare la squadra verso nuovi e ambiziosi obiettivi.

"Con questa societĂ al timone, il basket ferrarese non può che avere un futuro roseo". Parole di coach Giovanni Benedetto, al termine della vittoria che ha sancito la promozione in B Nazionale dell’ Adamant, e che suonano come un punto di partenza per un progetto che avrĂ ancora tanto da dare alla cittĂ e ai suoi tifosi. Si ripartirĂ certamente da lui, nocchiero apprezzato sia sul lato umano che su quello tecnico, per la costruzione di una squadra che andrĂ ad affrontare un campionato complicato, quello della B1, ma che Ferrara vuole vivere non da comparsa. Le risorse per fare bene ci sono, di certo non si potrĂ puntare al doppio salto immediato in A2, ma le fondamenta sono solide e la societĂ vuole continuare a radicarsi passo dopo passo: si potrĂ fare bene anche in B1, continuando a valorizzare i giovani come fatto in questi due anni, e rinnovando in parte un roster che a dire il vero forse non avrĂ bisogno di grandissimi scossoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net