basi per crescere cittadini migliori

L’educazione al giornalismo rappresenta una delle fondamenta per crescere cittadini consapevoli e responsabili. Questa edizione dei Campionati di giornalismo, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e culminata nella suggestiva cornice della Chiesa di San Francesco, rafforza il valore di un’iniziativa che da anni apre le porte ai giovani, preparandoli a diventare protagonisti informati e attivi nella società di domani. Un passo importante verso un futuro più consapevole...

"Si è conclusa anche questa edizione dei Campionati di giornalismo con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che, ancora una volta ha visto l'evento finale svolgersi nella Chiesa di San Francesco. Abbiamo già ampiamente parlato, negli scorsi anni, del valore formativo dell'iniziativa con cui si avvicinano i più giovani al mondo dell'informazione e, in un certo senso al Mondo stesso, inteso come contemporaneità, presente in evoluzione". "Scegliere la notizia, il commento, i titoli, le fotografie. Tanti aspetti per dar vita alla comunicazione stessa di un fatto, di un evento, di un'opinione.