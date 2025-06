Baseball Serie A | Bologna corsara a Macerata nella 9a giornata

Serie A 2025 si apre con una sorpresa: l'Unipol Fortitudo Bologna conquista la trasferta di Macerata con un convincente 8-3. Una partita ricca di tensione e spettacolo, dominata dalla coppia Bermudez-Rivero e da un attacco efficace. Bologna continua la sua rincorsa verso la vetta, mentre Macerata deve rimboccarsi le maniche. La sfida promette emozioni e colpi di scena nelle prossime giornate. La stagione è appena iniziata, ma il duello si fa già infuocato.

Si apre la nona giornata della Serie A 2025, e lo fa con il successo dell'Unipol Fortitudo Bologna per 8-3 sul campo dell'Hotsand Macerata. Una performance di grande spessore, perchĂ© caratterizzata da un 16-7 in fatto di valide e dall'accoppiata Bermudez-Rivero che funziona bene. 6a vittoria nelle ultime 7 gare giocate per Bologna, 5a sconfitta nelle ultime 6 per Macerata. Si comincia con due inning senza punti, poi, nel terzo, si scuote la Fortitudo con Martina che piazza il singolo al centro utile ad Agretti per firmare l'1-0. Qualche svarione, però, crea le premesse per il sorpasso marchigiano: Carrera è colpito da Bermudez a basi piene, quindi Oldano va per l'1-1 di conseguenza, e poi c'è Fabrizio che via rimbalzante incassa il 2-1 maceratese.