Barzaghi spiega | Chivu-Inter tra certezza e attese! Cecchi può restare

Matteo Barzaghi fa il punto sulla situazione dell’Inter, tra grande entusiasmo e alcune incognite ancora da chiarire. Cristian Chivu si avvicina a diventare ufficialmente l’allenatore nerazzurro, ma alcuni dettagli burocratici devono essere risolti. La squadra italiana si prepara a fare un passo importante, mettendo in equilibrio certezza e attese. La collaborazione tra l’Inter e Chivu promette di scrivere una nuova pagina di successi, e tutto sembra pronto a ...

Matteo Barzaghi ha fatto il punto sulla questione allenatore in casa Inter, con Cristian Chivu che deve risolvere gli ultimi dettagli burocratici prima di diventare ufficialmente tecnico nerazzurro. Poi una chicca. LA SITUAZIONE – L’Inter e Cristian Chivu sono pronti all’intesa definitiva. Dopo aver definito l’inizio della propria storia insieme, le parti sono in attesa degli ultimi dettagli prima di sigillare in via formale l’accordo. Di seguito gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi: «Manca da definire i dettagli burocratici che legavano Chivu all’Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barzaghi spiega: «Chivu-Inter, tra certezza e attese! Cecchi può restare»

In questa notizia si parla di: Chivu Inter Barzaghi Spiega

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter: Chivu spiega le ragioni tattiche per cui i nerazzurri incassano più goal - "C'è poco tempo per lavorare con le tante... Continua a leggere Inter: Chivu spiega le ragioni tattiche per cui i nerazzurri incassano più goal su Notizie Inter ... Secondo msn.com

Chivu: "L'Inter ha meritato la finale e ora merita il nostro sostegno, dimentichiamo il tifo" - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex difensore dell'Inter Cristian Chivu, ora allenatore del Parma, dopo il ko contro l'Empoli ha dedicato un pensiero anche all'Inter, fresca di conquista ... Si legge su msn.com

Chivu: "Quest'Inter può ripetere il percorso di quella del Triplete, ma nel 2010 squadra unica" - Nel suo intervento ai microfoni di CBS Sport Golazo l'ex difensore nerazzurro Cristian Chivu, attuale tecnico ... a fare anche un confronto tra l'Inter attuale e quella che vinse tutto nel 2010. Riporta tuttomercatoweb.com

CHIVU E' IL NUOVO ALLENATORE DELL'INTER!