Barilla nel nuovo centro R&D si progetta il cibo del futuro e si stampa la pasta in 3D

Nel cuore di Parma, Barilla rivoluziona il modo di pensare al cibo del futuro. Nel nuovo centro R&D, tra sostenibilità e tecnologia 3D, si dà vita a progetti innovativi come la stampa della pasta personalizzata. Un luogo dove l’arte culinaria incontra l’avanguardia, spingendo i confini dell’alimentazione verso un domani più sostenibile e sorprendente. Scopriamo insieme come questa eccellenza italiana sta plasmando il nostro futuro gastronomico.

Siamo stati a Parma, in una struttura che rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione del Gruppo, tra sostenibilità ambientale e tecnologie all’avanguardia. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Barilla, nel nuovo centro R&D si progetta il cibo del futuro (e si stampa la pasta in 3D)

