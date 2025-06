Baricco e Diabolus in Musica per trentennale I Suoni delle Dolomiti

Alessandro Baricco e Diabolus in Musica si sono uniti per celebrare il trentennale de I Suoni delle Dolomiti, trasformando l'apertura del festival in un evento unico che unisce poesia, musica antica e paesaggi mozzafiato. In questa cornice magica, letteratura e suoni medievali hanno dato vita a un incontro straordinario, simbolo di un’edizione che promette emozioni indimenticabili. Il festival continua a essere un ponte tra passato e presente, pronto a sorprendere ancora.

Roma, 6 giu. (askanews) – Ad inaugurare l’edizione 2025 de I Suoni delle Dolomiti è stato un incontro raro tra letteratura e musica antica: Alessandro Baricco, tra i più amati narratori italiani, ha portato in quota la potenza della parola, accompagnato dal gruppo Diabolus in Musica, specialisti del repertorio medievale e rinascimentale. L’appuntamento per il trentennale dello storico festival sulle Dolomiti, ospitato nella spettacolare cornice del Rifugio Fuciade, a quasi 2.000 metri di altitudine, sopra Passo San Pellegrino in Val di Fassa, ha richiamato un pubblico attento e partecipe, che ha raggiunto il luogo del concerto dopo un’escursione tra i boschi della Val di Fassa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

