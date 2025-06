Barella | Come con l’Inter rialzarci! Italia essere negativi è peggio

La delusione per il ko contro la Norvegia è forte, ma Nicolò Barella invita a non perdere la speranza. Come un vero capitano, il centrocampista sardo mette in guardia dall’essere negativi, perché è proprio nelle difficoltà che bisogna trovare la forza di rialzarsi. L’Italia ha ancora tutto il tempo per rimettersi in carreggiata, e il messaggio di Barella risuona come un invito alla resilienza e alla determinazione.

Barella parla dopo il 3-0 della Norvegia sull’Italia. Il centrocampista sardo fa un parallelismo con l’Inter e incita i compagni a rialzarsi in tempo. La partita di esordio è andata malissimo, ma c’è ancora tempo come ripete il vice-capitano nerazzurro. TEMPO – Nicolò Barella, a Sky Sport da Oslo, parla dopo la sconfitta per 3-0 dell’Italia contro la Norvegia: « Questa sconfitta è una sconfitta che fa male perché era una partita molto importante, ma c’è ancora tempo. Ci sono tante partite da giocare e non ce la metteremo tutta per andare fino in fondo. Non ci aspettavamo questa partita per come l’avevamo preparata, ma abbiamo lasciato troppi spazi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Barella: «Come con l’Inter rialzarci! Italia, essere negativi è peggio»

In questa notizia si parla di: Barella Inter Italia Rialzarci

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro! - Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

Bastoni To Barella Partecipa alla discussione

Barella: «Come con l’Inter rialzarci! Italia, essere negativi è peggio» - Barella parla dopo il 3-0 della Norvegia sull'Italia. Il centrocampista sardo fa un parallelismo con l'Inter e incita i compagni a rialzarsi in tempo. La - Leggi su Inter-News ... Si legge su inter-news.it

Barella: “Oggi e in finale con l’Inter non è andato bene niente. Ma l’unico modo per rialzarsi è…” - Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Norvegia ... Segnala fcinter1908.it

Barella: "Inter e Italia situazioni diverse, ma stesso esito. C'è da riflettere" - Il centrocampista dell`Inter e dell`Italia Nicolò Barella ha parlato a Sky dopo la sconfitta sul campo della Norvegia: `E` una sconfitta che fa male, la partita. Lo riporta msn.com