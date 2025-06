Barella a Sky Sport | Sia con l’Inter che oggi con la Nazionale non è andato bene quasi niente In entrambi i casi l’unico modo per rialzarsi è il lavoro

Barella, pilastro dell’Inter e della Nazionale, non nasconde il dispiacere dopo le ultime sconfitte contro la Norvegia e con Sky Sport. Le sue parole riflettono l’amarezza, ma anche la determinazione di chi sa che la vera strada per rialzarsi passa attraverso il duro lavoro. In momenti difficili come questi, la forza di un campione si misura nel coraggio di ripartire. E Nicolò Barella è pronto a farlo, perché…

Barella, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale, ha parlato dopo la sconfitta contro la Norvegia: le sue dichiarazioni. Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter e perno della Nazionale italiana, ha condiviso le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport nel dopo partita, in seguito alla deludente sconfitta subita per 3-0 contro la Norvegia. LE PAROLE DI BARELLA – «E’ una sconfitta che fa male sicuramente perché era una partita importante, però c’è ancora tempo: ci sono tante partite prima che finisca il girone. Cercheremo di impegnarci al massimo per arrivare alla fine. Se me l’aspettavo? Sicuramente no per come l’avevamo preparata, ma abbiamo dato spazio alle ripartenze loro e sono stati letali: poi abbiamo cercato di imporre il gioco ma con le linee chiuse è difficile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella a Sky Sport: «Sia con l’Inter che oggi con la Nazionale non è andato bene quasi niente. In entrambi i casi l’unico modo per rialzarsi è il lavoro»

In questa notizia si parla di: Barella Inter Nazionale Sport

Barella l’anima e il cuore dell’Inter, il duello a distanza con McTominay: la lotta scudetto passa da loro! - Barella e McTominay rappresentano l'essenza dell'Inter e del Manchester United, duelando per il primato in Serie A.

Francesco Acerbi torna in Nazionale per le sfide contro Moldavia e con la Norvegia di Erling Haaland Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandr Partecipa alla discussione

European Finals Champions League: • Donnarumma - PSG • Acerbi - Inter • Bastoni - Inter • Dimarco - Inter • Darmian - Inter • Frattesi - Inter • Barella - Inter • Simone Inzaghi Europa League: • Vicario - Spurs • Udogie - Spurs Conference League: • Enzo Partecipa alla discussione

Barella: “Oggi e in finale con l’Inter non è andato bene niente. Ma l’unico modo per rialzarsi è…” - Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Norvegia ... Riporta fcinter1908.it

InterNazionali - Norvegia-Italia, Barella e Bastoni titolari. Panchina per Frattesi: le formazioni ufficiali - Nicolò Barella e Alessandro Bastoni titolari in Norvegia-Italia, solo panchina per Davide Frattesi. Per il resto tutto confermato, con l'esordiente Coppola al che avrà il compito di fermare Erling Haa ... Si legge su informazione.it

InterNazionali - L'Italia stasera a Oslo: tre interisti in campo dal 1' - Giornata molto importante quella di oggi per gli azzurri di Spalletti che debutteranno a Oslo contro la Norvegia nel girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Subito la partita più difficile, qui ... Da msn.com

INTER, What REALLY Happened Between BARELLA and INZAGHI