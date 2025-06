Barcellona F1 2025 | Contenti e Scontenti con Frangione e Preti

Barcellona, 2025: il GP di Spagna è stato un vortice di emozioni, sorprese e delusioni. In questa nuova puntata di “Contenti e Scontenti”, insieme a Beatrice Frangione e Luca Preti, scopriamo chi si può ritenere soddisfatto e chi invece ha lasciato il circuito con l’amaro in bocca. Le nuove regole tecniche hanno davvero rivoluzionato il weekend? Ascolta e scopri tutto!

Contenti e Scontenti – Nuova puntata sul GP di Spagna a Barcellona Torna il nostro appuntamento con “Contenti e Scontenti”, il format che racconta il meglio e il peggio della Formula 1! In questa puntata analizziamo il GP di Spagna 2025 a Barcellona insieme a Beatrice Frangione e Luca Preti: Chi può dirsi davvero soddisfatto dopo questa gara? Chi ha deluso ancora una volta? E le nuove regole tecniche hanno davvero cambiato qualcosa? Ascolta l’analisi completa, commenta con il tuo “contento” e il tuo “scontento” del weekend, e non dimenticare di iscriverti per non perdere le prossime puntate!? Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti Circuit de Barcelona-Catalunya GP Spagna – Stagione F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Barcellona F1 2025: Contenti e Scontenti con Frangione e Preti

