Bannon attacca Musk | Immigrato illegale e drogato La replica | Ritardato

In un intenso scontro pubblico, Steve Bannon scaglia accuse pesanti contro Elon Musk, definendolo un immigrato illegale e drogato. La replica di Musk non si è fatta attendere, rispedendo al mittente le accuse con una risposta sarcastica. Questo duello tra due figure di spicco della scena americana offre uno sguardo crudo sui conflitti di potere e sulle tensioni che attraversano il mondo dell’alta tecnologia e della politica. Ma cosa succederà ora?

(Adnkronos) – Volano stracci tra Steve Bannon ed Elon Musk. L'ex stratega di Donald Trump, tra i più accaniti oppositori del patron di Telsa e di Space X, ha detto di aver consigliato al presidente Usa di annullare tutti i contratti di Musk e di avviare diverse indagini su di lui. Parole alle quali il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

