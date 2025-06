Bandi regionali della Regione Toscana | 105 milioni per l’innovazione digitale

Se sei un imprenditore, un innovatore o un membro di una comunità locale in Toscana, questa è la tua occasione per rivoluzionare il territorio! Con 10,5 milioni di euro disponibili, i nuovi bandi regionali aprono le porte all’innovazione digitale nei Centri Commerciali Naturali, borghi e cooperative di comunità. Non perdere questa opportunità: affrettati, le domande scadono il 5 settembre, e il futuro della Toscana ti aspetta!

FIRENZE – Da oggi (6 giugno) si aprono ufficialmente tre bandi regionali finalizzati a promuovere l’innovazione digitale nei Centri Commerciali Naturali (Ccn), nei borghi e all’interno delle cooperative di comunità. Le risorse complessive messe a disposizione ammontano a 10,5 milioni di euro, con una scadenza fissata al 5 settembre. I bandi rientrano nell’ambito del Programma Regionale Fesr 2021–2027 e sono promossi dal progetto Giovanisì, l’iniziativa della Regione Toscana per sostenere l’autonomia dei giovani. La gestione operativa è affidata a Sviluppo Toscana. Finanziamenti per progetti di innovazione nei centri commerciali naturali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Europe Direct Roma Innovazione (@ED_RMInnov)

