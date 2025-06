Banca d' Italia | Aumento del lavoro da remoto e riduzione delle emissioni nel 2024

La Banca d'Italia, nel suo rapporto sulla gestione e sostenibilità del 2024, evidenzia un lieve incremento del lavoro da remoto (+1%), che si traduce in benefici concreti per l'ambiente grazie alla riduzione delle emissioni inquinanti. La strategia di razionalizzazione degli spazi e l'adozione di un modello ibrido, avviato nel 2022, dimostrano come il cambiamento nelle modalità di lavoro possa favorire un futuro più sostenibile e innovativo.

Lieve aumento del lavoro da remoto (+1%) per i dipendenti della Banca d'Italia nel 2024, con effetti benefici anche sulle emissioni inquinanti mentre l'istituto centrale razionalizza sempre più le proprie sedi accorpando gli spazi di lavoro e rendendole adatte alla condivisione. Scorrendo la relazione della Banca d'Italia sulla gestione e sostenibilità, emerge come oramai lo smart, o meglio il modello di lavoro ibrido adottato nel 2022, sia una realtà consolidata più frequente nell'amministrazione centrale (il 42% delle giornate lavoro è stata effettuata da remoto) che in quelle periferiche (28%) con una media totale del 38%.

