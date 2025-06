Bambino di Vibonati ricoverato al Santobono di Napoli Ha subito due interventi | è in rianimazione

Un dramma scuote la comunità di Vibonati: un bambino di soli nove mesi, in condizioni gravissime, è stato trasportato in eliambulanza al Santobono di Napoli, dove ha subito due interventi d'emergenza ed è ora in rianimazione. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, solleva grande preoccupazione tra familiari e cittadini, mentre si attendono aggiornamenti sulle sorti del piccolo. La vicenda mette in evidenza l'importanza della pronta assistenza e dell'attenzione alle emergenze pediatriche.

Un bambino di soli nove mesi, originario di Vibonati è attualmente ricoverato in rianimazione pediatrica all'Ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo è giunto nell'ospedale napoletano in gravissime condizioni e con prognosi riservata, dopo essere stato trasportato in eliambulanza dal pronto soccorso di Sapri. La madre, una giovane donna di 25 anni, e il suo compagno avevano portato il bambino al pronto soccorso dichiarando che il piccolo soffrisse di crisi respiratorie. Tuttavia, all’arrivo dei medici, la situazione si è rivelata ben più complessa e L'articolo Bambino di Vibonati, ricoverato al Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Bambino di Vibonati, ricoverato al Santobono di Napoli. Ha subito due interventi: è in rianimazione

In questa notizia si parla di: Bambino Vibonati Ricoverato Santobono

Indagini in corso a Vibonati, nel Salernitano, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni su un bimbo di 9 mesi che lotta tra le vita e la morte nell'ospedale Santobono di Napoli. Riscontrate fratture alla testa, a un femore e al collo. #ANSA Partecipa alla discussione

Bambino di nove mesi ricoverato a Napoli con gravi fratture, si indaga sulle origini delle lesioni - Ricoverato in rianimazione pediatrica, in gravissime condizioni e prognosi riservata. I militari stanno cercando di accertare chi fosse presente in casa nei momenti precedenti il ricovero e se vi sian ... Secondo msn.com

Bambino di nove mesi ricoverato a Napoli con gravi fratture, si indaga - Il piccolo, originario di Vibonati, è giunto in eliambulanza da Sapri. Ha già subito un intervento d'urgenza, in corso una seconda operazione ... Da rainews.it

Vibonati, bimbo ricoverato al Santobono di Napoli con gravi lesioni: le ipotesi al vaglio - Sono in corso le indagini a Vibonati, nel Salernitano, per chiarire le cause delle gravi lesioni riportate da un bimbo di nove mesi, ora ricoverato in condizioni critiche al Santobono di Napoli. Secondo notizie.it

Bimbo di 9 mesi in gravi condizioni al Santobono: fratture a testa, collo e femore