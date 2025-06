Bambini ora si può giocare in piazza

Finalmente, i bambini di tutte le età potranno riscoprire il piacere di giocare all'aria aperta nel cuore della città! Tre sabati di giugno, tre iniziative coinvolgenti trasformeranno Piazza della Repubblica in un vero e proprio paradiso dedicato ai più piccoli, coinvolgendo l'intera comunità. "Andiamo a giocare in piazza" promette momenti di divertimento, socializzazione e spontaneità. Prepariamoci a vivere esperienze indimenticabili: il divertimento sta per cominciare!

Tre sabati di giugno, tre diverse iniziative, un unico comune denominatore: piazza della Repubblica sarà tutta dedicata ai bambini. Si intitola “Andiamo a giocare in piazza“ ed è un evento periodico che parte domani ma coinvolgerà altri due sabati di giugno, e forse proseguirà ancora. "Il 7, il 13 e il 27 giugno – spiega Elisabetta Foschi, assessore alle politiche giovanili – la piazza diventa luogo di giochi all’aperto, con attività completamente dedicate ai bambini; un duplice scopo positivo: non solo infatti i più piccoli potranno divertirsi all’aperto, ma nel centro della città. L’obiettivo infatti è anche permettere alle famiglie di vivere la piazza insieme: il centro dev’essere anche a misura di bambino, e ci piacerebbe che la città venga vissuta dai più piccoli mentre i genitori sono in centro; insomma una iniziativa che ha anche l’ambizione di dare un messaggio educativo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Bambini, ora si può giocare in piazza"

