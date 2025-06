Balneazione a Lecco | solo tre zone spiagge autorizzate per l' estate 2025

Balneazione a Lecco: solo tre spiagge ufficiali per l’estate 2025. Con l’arrivo della bella stagione, il Comune ha individuato le aree autorizzate per godersi il sole e il mare dal primo maggio al 30 settembre. Questa scelta garantisce sicurezza e qualità delle acque, offrendo ai cittadini e ai turisti spazi ben delimitati per vivere momenti di relax e divertimento. Scopri quali sono le spiagge approvate per un’estate all’insegna del benessere e della tranquillità.

Con l'arrivo della bella stagione e l'avvicinarsi del periodo estivo più intenso, il Comune di Lecco ha definito ufficialmente le aree dove sarà possibile fare il bagno durante la stagione balneare 2025, che si estende dal primo maggio al 30 settembre. La decisione, formalizzata attraverso.

Balneazione a Lecco: solo tre zone spiagge autorizzate per l'estate 2025 - Il sindaco Gattinoni conferma Pradello, Canottieri e Rivabella come uniche aree sicure. Vietato il bagno alla Malpensata e in tutto il resto del territorio comunale ... Si legge su leccotoday.it

