Ballottaggio Saronno sceglie il nuovo sindaco | sfida all’ultimo voto tra Ilaria Pagani e Rienzo Azzi

Saronno si appresta a vivere un'ultima, decisiva battaglia elettorale tra due personalità dai visioni contrasting: Rienzo Azzi e Ilaria Pagani. Con il futuro della città in bilico, il voto di domenica e lunedì potrebbe cambiare le sorti di questa storica sfida. Chi tra i due riuscirà a conquistare il cuore dei cittadini e ad assicurare un nuovo corso a Saronno? La risposta si avvicina, e l'esito promette di sorprendere.

Saronno (Varese) – Endorsement illustri, due feste nel cuore della città e visioni diverse su come guidare Saronno: il rush finale della campagna elettorale per il ballottaggio di domenica e lunedì entra nel vivo. La sfida è tra Rienzo Azzi, 68 anni, medico chirurgo odontoiatra sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, che ha chiuso il primo turno con 6.640 voti (43,29%), e Ilaria Pagani, 55 anni, per 25 anni alla guida dell’attività di famiglia, appoggiata da Pd, Tu@Saronno e Insieme per Crescere, che ha ottenuto 4.228 preferenze (27,56%). Nessuno dei candidati civici esclusi dalla corsa ha formalizzato apparentamenti, ma non sono mancate le prese di posizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ballottaggio, Saronno sceglie il nuovo sindaco: sfida all’ultimo voto tra Ilaria Pagani e Rienzo Azzi

In questa notizia si parla di: Saronno Ballottaggio Sfida Ilaria

Elezioni a Saronno, sarà ballottaggio tra Azzi (Centrodestra) e Pagani (Centrosinistra) - Le elezioni comunali di Saronno si avvicinano al ballottaggio tra Alessandro Azzi del centrodestra e Augusto Pagani del centrosinistra.

Saronno premia Rienzo Azzi, che si ferma al 44%. Seconda, Ilaria Pagani: si va al ballottaggio dell'8-9 Giugno Partecipa alla discussione

Ballottaggio, Saronno sceglie il nuovo sindaco: sfida all’ultimo voto tra Ilaria Pagani e Rienzo Azzi - Saronno (Varese) – Endorsement illustri, due feste nel cuore della città e visioni diverse su come guidare Saronno: il rush finale della campagna elettorale per il ballottaggio di domenica e lunedì ... Come scrive ilgiorno.it

Elezioni comunali 2025, Saronno al ballottaggio: sfida tra Rienzo Azzi e Ilaria Pagani - In quattro si contendono la poltrona da primo cittadino. Affluenza bassa, il Comune è a rischio ballottaggio, domenica 8 e lunedì 9 giugno ... Secondo msn.com

Ballottaggio a Saronno: Azzi all’attacco, Pagani punta su concretezza e astensione - Dibattito serrato tra i due candidati sindaco: sicurezza, Isotta Fraschini e sociale i temi caldi. Sullo sfondo, l’incognita astensionismo. laprovinciadivarese.it scrive

Elezioni | Ilaria Pagani: «Aperti al dialogo per il ballottaggio»