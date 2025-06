Ballottaggi anche in quattro Comuni pugliesi e referendum | ultimo giorno di campagna elettorale Domani l' insediamento dei seggi domenica e lunedì il voto

Domani si chiude la campagna elettorale in vista dei ballottaggi in quattro comuni pugliesi e del referendum su temi cruciali come lavoro e cittadinanza. Con l’insediamento dei seggi in programma domenica e lunedì, gli italiani sono chiamati a decidere su questioni che tutelano i diritti di ogni lavoratore e rafforzano il tessuto sociale. La partecipazione sarà decisiva per plasmare il futuro delle comunità e del Paese.

Ultimo giorno di campagna referendaria per i cinque quesiti riguardanti lavoro e cittadinanza. Questioni di grande importanza sul piano sociale ma anche a tutela di ciascun lavoratore, come ad esempio la sicurezza nei luoghi di lavoro o la normativa sul licenziamento. A mezzanotte finisce anche la campagna elettorale per i ballottaggi nelle elezioni amministrative: in Puglia riguarda quattro Comuni che lunedì avranno, ciascuno, il nuovo sindaco. Domani alle 16 l’insediamento dei seggi. Domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. Quindi lo scrutinio. L'articolo Ballottaggi (anche in quattro Comuni pugliesi) e referendum: ultimo giorno di campagna elettorale Domani l'insediamento dei seggi, domenica e lunedì il voto proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Ballottaggi (anche in quattro Comuni pugliesi) e referendum: ultimo giorno di campagna elettorale Domani l'insediamento dei seggi, domenica e lunedì il voto

